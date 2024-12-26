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Роберто де Соуза — Вугар Карамов: когда бой, где смотреть трансляцию

Роберто де Соуза — Вугар Карамов: когда бой, где смотреть трансляцию
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31 декабря в городе Сайтама (Япония) состоится заключительный турнир по смешанным единоборствам в 2024 году – Rizin Decade. В рамках соревнований встретятся бойцы из разных стран: Японии, Бразилии, Азербайджана, Кыргызстана, Южной Кореи, Казахстана, ЮАР, Аргентины и США. В соглавном бою вечера между собой встретятся бразилец Роберто де Соуза и азербайджанец Вугар Карамов.

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32-летний Карамов в ноябре этого года уже принимал участие в турнире серии Rizin. В бою он одолел Казумасу Мадзиму в первом раунде техническим нокаутом. Всего спортсмен из Азербайджана имеет в своём активе 25 профессиональных выступлений. Рекорд Вугара составляет 20-5-0.

Бой между де Соузой и Карамовым пройдёт в полулёгкой весовой категории. Предварительно, поединок начнётся 31 декабря в 16:30 мск.

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