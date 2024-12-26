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Британский тренер назвал боксёра, ради боя с которым Джошуа может продолжить карьеру

Британский тренер назвал боксёра, ради боя с которым Джошуа может продолжить карьеру
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Британский тренер Тони Симс поделился мнением, стоит ли его соотечественнику экс-чемпиону мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) продолжать профессиональную карьеру.

«Он богат. Очень-очень богат. Возможно, он один из самых богатых спортсменов в истории нашей страны. У него нет необходимости возвращаться в ринг. Но если он вдруг изъявит желание вновь сделать это, то однозначно будет поглядывать в сторону Тайсона Фьюри», — сказал Симс в эфире Seconds Out.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лондоне (Великобритания), Джошуа проиграл нокаутом в пятом раунде соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Поражение стало для британца четвёртым в карьере. Ранее он досрочно проиграл американцу Энди Руису-младшему, а также дважды уступил по очкам украинцу Александру Усику.

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