Крис Биллам-Смит высказался о возможном поединке Джея Опетайи против Хильберто Рамиреса

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Крис Биллам-Смит высказался по поводу возможного поединка между действующим чемпионом мира по версии IBF в этом весе Джеем Опетайей и обладателем титулов WBA и WBO Хильберто Рамиресом.

«Я даже не знаю кто может победить в таком бою. Я думаю, тут всё будет зависеть от первых нескольких раундов. Рамирес очень умный боец. Я знаю, что он гораздо умнее, чем многие думают. Но Опетайа очень хорош, очень в плане техники. У него хорошие ноги. И мне кажется, чтобы победить Рамиреса вам нужны хорошие ноги. Я думаю, что быстрые ноги, поддержание высокого темпа боя — ключ к успеху, но мой прогноз на такой бой — 50 на 50», — приволит слова Биллам-Смита Boxing Scene.