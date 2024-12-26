Экс-проспект UFC рассказал, как получил одну из самых странных травм в истории вида спорта

Бывший проспект UFC бразилец Матеус Мендонса рассказал о необычной травме, которую получил на одной из тренировок.

«Я тренировался с товарищем по команде. И он приземлился коленом на мой пенис. И я почувствовал странную боль и пошёл в туалет. Я был в Сан-Паулу в тот день, и мой пенис выглядел странно, он выглядел по-другому, на нём была шишка.

Моя девушка посоветовала мне пойти в больницу, там сделали УЗИ и сказали немедленно ехать в другую больницу на экстренную операцию», — приводит слова Мендонсы AgFight.

Напомним, бразилец провёл три боя под эгидой UFC, проиграв все из них, и в марте этого года был исключён из промоушена. После ухода из UFC 25-летний боец ​​вернулся на региональную арену в Бразилию.