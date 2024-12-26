Костя Цзю назвал лучшего боксёра 2024 года

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю назвал лучшего, по его мнению, боксёра 2024 года, а также отдельно прошёлся по российским представителям в этом виде спорта.

«Если подводить итоги 2024 года и говорить о русскоязычных боксёрах, то лучшим в мире я назову Александра Усика. Потому что он стал абсолютным чемпионом мира и провёл два очень серьёзных и масштабных боя с Тайсоном Фьюри.

Среди российских боксёров я, несомненно, выделю Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола, которые провели хороший поединок. И в следующем году, когда состоится их рематч, они могут стать претендентами на звание лучшего боксёра мира. Хочу поздравить всех наших боксёров с наступающим Новым годом. И пожелать каждому из них чуть-чуть удачи, а всем — отработать с максимальной отдачей и подняться совершенно на новый уровень», — приводит слова Цзю «РИА Новости Спорт».

Напомним, с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся бой-реванш между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся Фьюри второе поражение подряд. После этой победы украинца многие эксперты и боксёры посоветовали Усику завершить карьеру.