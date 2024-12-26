Асланбек Бадаев назвал лучших бойцов ММА в 2024 году

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев включил именитого российского бойца Александра Шлеменко в тройку лучших по итогам 2024 года в российских лигах.

«Лучшие бойцы ММА (в 2024 году) — Ислам Махачев, Алекс Перейра и Хамзат Чимаев. Да, можно спорить, смотреть на количество побед. Но на память я скажу так. А если говорить о лучшем российском бойце 2024 года в российских лигах — Ислам Омаров, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Александр Шлеменко. Прорыв и победы Александра ценны и обращают на себя внимание», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, 40-летний Шлеменко в своём последнем бою победил Анатолия Токова раздельным решением судей в главном событии турнира RCC 21, который состоялся 15 декабря в Екатеринбурге.