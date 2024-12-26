«Ненавижу это говорить». Тренер Уайлдера объяснил, что делает Усика непобедимым

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, Малик Скотт, который был спарринг-партнёром чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, рассказал, в чём секрет непобедимости украинца.

«Сегодня очень тяжело увидеть кого-то, кто победит его. В чём причина? Эти большие парни не меняют своего мнения обо всей этой фигне про размер. Они не побьют его, если будут продолжать так думать. Если считаешь, что тебе всего лишь нужно быть большим, чтобы побить Александра Усика, то глубоко ошибаешься. Ты поймёшь, как сильно ошибался, как только выйдешь против него на ринг. Ненавижу это говорить, но навыки оплачивают счета. Всё дело в навыках. Вся его система — это умения, и за этим всем — чертовски сильный моральный дух, который также подкрепляет эти навыки. Я провёл с ним 8-11 тренировочных лагерей. Я был с ним везде: и на Украине, и в США. Помню, когда он был чемпионом крузервейта, они уже планировали выступать в супертяжёлом весе. Джошуа уже был в их планах, они уже обсуждали бой с Фьюри. Планировали стать абсолютным чемпионом супертяжёлого веса и будущие защиты титулов», — сказал Скотт в интервью YSM Sports Media.

Напомним, с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил единогласным судейским решением (116-112, 116-112, 116-112) и защитил титулы WBC, WBA и WBO, нанеся британцу второе поражение подряд. После этой победы украинца многие эксперты и боксёры заявили, что он должен завершить карьеру.