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Менеджер Копылова прокомментировал обвинения Кёртиса в шпионаже за ним со стороны Романа

Менеджер Копылова прокомментировал обвинения Кёртиса в шпионаже за ним со стороны Романа
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Руководитель бойцовского клуба «Рать» и менеджер российского бойца UFC Романа Копылова Александр Скаредин дал комментарий словам американского средневеса промоушена Криса Кёртиса, в которых он намекнул, что представители россиянина шпионили за ним перед их боем, который намечен на 12 января в Лас-Вегасе в рамках UFC Fight Night.

«Насколько я понял, ребят выгнали из зала, потому что у них было общее фото с Ромой, а больше здесь и нечего комментировать. Я бы сказал, что Крис Кёртис — сильный и хороший ударник, но это тот боец, против которого такие средства промышленного шпионажа не нужны. Всё, что нам нужно знать о нём, мы видим в его боях», — приводит слова Скаредина Vprognoze.ru.

Напомним, в своём комментарии Кёртис рассказал о двух россиянах, которые якобы хотели стать частью его команды, однако исчезли, как только Копылов приехал в город.

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