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Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с лигой GFL

Абубакар Нурмагомедов подписал контракт с лигой GFL
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35-летний российский полусредневес ММА Абубакар Нурмагомедов, который недавно покинул ростер UFC, подписал контракт с новым промоушеном GFL (Global Fight League) и уже в апреле или мае 2025 года проведёт свой дебютный бой под эгидой этой организации. Об этом сообщает портал Red Fury MMA на своей странице в социальных сетях.

Лига GFL планирует собрать под своим крылом около 300 бойцов. На текущий момент в составе лиги уже более 100 спортсменов, и почти половина из них старше 40 лет. Самый возрастной — экс-чемпион Pride Вандерлей Силва, которому уже 48 полных лет, а также Фабрисиу Вердум и Алексей Олейник, которым уже есть по 47 лет.

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