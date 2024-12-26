Бывший чемпион мира высоко оценил перспективы Мозеса Итаумы

Бывший чемпион мира во втором среднем весе, а также аналитик бокса британец Джордж Гроувз отметил, что его перспективный 19-летний соотечественник Мозес Итаума, выступающий в супертяжёлом весе, способен стать будущим этого дивизиона.

«Мозес Итаума станет будущим тяжёлого дивизиона. То, что он делает сейчас, в свои 19 лет, — просто невероятно.

Он действует в стиле легендарного Майка Тайсона, и я думаю, что именно он — более сложный соперник для Усика, чем Даниэль Дюбуа», — приводит слова Гроувза Вigfightweekend.

Напомним, Итаума свой последний бой проводил 21 декабря в Саудовской Аравии, где уже в первом раунде нокаутировал австралийца Демси Маккина.