Ислам Махачев не вошел в топ-10 рейтинга упоминаемых российских спортсменов в 2024 году

Чемпион UFC в лёгком весе, а также лидер рейтинга Р4Р (вне зависимости от весовой категории) Ислам Махачев по итогам 2024 года занял всего лишь 11-е место в рейтинге упоминаемости в СМИ среди российских спортсменов, опубликованном разработчиками автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени — компанией «Медиалогия».

Однако из бойцовской индустрии у Махачева самый высокий показатель. Ближайший преследователь Махачева в этом рейтинге — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев, а экс-чемпион мира в этом же дивизионе Дмитрий Бивол расположился на 16-й позиции.

Стоит отметить, что годом ранее (в 2023-м) Махачев занимал почётное пятое место в аналогичном рейтинге. Лидером же в этой номинации в 2024 году является хоккеист Александр Овечкин.