Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев не вошел в топ-10 рейтинга упоминаемых российских спортсменов в 2024 году

Ислам Махачев не вошел в топ-10 рейтинга упоминаемых российских спортсменов в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе, а также лидер рейтинга Р4Р (вне зависимости от весовой категории) Ислам Махачев по итогам 2024 года занял всего лишь 11-е место в рейтинге упоминаемости в СМИ среди российских спортсменов, опубликованном разработчиками автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа в режиме реального времени — компанией «Медиалогия».

Однако из бойцовской индустрии у Махачева самый высокий показатель. Ближайший преследователь Махачева в этом рейтинге — абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлой весовой категории Артур Бетербиев, а экс-чемпион мира в этом же дивизионе Дмитрий Бивол расположился на 16-й позиции.

Стоит отметить, что годом ранее (в 2023-м) Махачев занимал почётное пятое место в аналогичном рейтинге. Лидером же в этой номинации в 2024 году является хоккеист Александр Овечкин.

Материалы по теме
Овечкин — самый упоминаемый в российских СМИ спортсмен в 2024 году, Дзюба — в топ-3
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android