19-летняя Элис Перейра подписала контракт с UFC

Перспективная 19-летняя бразильянка Элис Перейра подписала контракт с самой влиятельной организацией мира смешанных единоборств — UFC — и пополнит состав бойцов женского легчайшего дивизиона.

«Золотая девочка» получила звонок по FaceTime от матчмейкера UFC Мика Мейнарда, чтобы получить рождественский подарок», — написал президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальных сетях.

Элис начала свою профессиональную карьеру уже более чем полтора года назад и за это время успела провести пять поединков, во всех одержав победы (все — досрочно). Стоит отметить, что Элис уже стала шестым бойцом UFC с бразильской фамилией Перейра, но не является родственницей действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры.