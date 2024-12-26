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19-летняя Элис Перейра подписала контракт с UFC

19-летняя Элис Перейра подписала контракт с UFC
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Перспективная 19-летняя бразильянка Элис Перейра подписала контракт с самой влиятельной организацией мира смешанных единоборств — UFC — и пополнит состав бойцов женского легчайшего дивизиона.

«Золотая девочка» получила звонок по FaceTime от матчмейкера UFC Мика Мейнарда, чтобы получить рождественский подарок», — написал президент UFC Дана Уайт на своей странице в социальных сетях.

Элис начала свою профессиональную карьеру уже более чем полтора года назад и за это время успела провести пять поединков, во всех одержав победы (все — досрочно). Стоит отметить, что Элис уже стала шестым бойцом UFC с бразильской фамилией Перейра, но не является родственницей действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры.

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