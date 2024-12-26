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Известный американский тренер высказался о предстоящем поединке Бенавидеса с Моррелем

Известный американский тренер высказался о предстоящем поединке Бенавидеса с Моррелем
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Известный американский тренер Грег Хэкетт дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка обладателя временного титула WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса против обычного чемпиона WBA в этом весе Дэвида Морреля, отметив, что у Морреля возникнут серьёзные трудности во время боя.

«Они оба знают, что их ожидает очень тяжёлый бой, на кону которого стоит очень многое. Уверен, что это будет настоящее зрелище для фанатов бокса, но в тоже время он не продлится всю дистанцию, и где-то после шестого раунда Моррель будет жестоко избит, потому что не выдержит такого темпа», — сказал Хэкетт на YouTube-канале YSM Sports Media.

Напомним, бой между Бенавидесом и Моррелем состоится 1 февраля в Лас-Вегасе (США).

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