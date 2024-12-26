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Исраэль Адесанья: я уже стал забывать каким великим бойцом был раньше

Исраэль Адесанья: я уже стал забывать каким великим бойцом был раньше
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья дал комментарий перед боем с Нассурдином Имавовым, с которым сразится 1 февраля в Саудовской Аравии на турнире UFC Fight Night 250.

«Я почти забыл, насколько я был хорош, но недавно просто понял: «Твою мать, я был чертовски хорош в этом дерьме.

Я добился своих мечтаний в этой игре. У меня еще есть несколько целей, которые нужно осуществить, но главные я уже достиг. Я хочу теперь просто наслаждаться этим дерьмом. Я определенно одержу ещё несколько больших побед, прежде чем уйду на пенсию. Мне даже плевать на пояс. Я хочу получить чью-нибудь чертову лодыжку или шею, чтобы победить приёмом», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

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