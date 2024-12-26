Джо Кордина назвал самого избегаемого боксёра

Экс-чемпион мира во втором полулёгком весе валлиец Джо Кордина считает, что действующий обладатель титула WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис является самым избегаемым боксёром.

«Джервонта Дэвис — сейчас самый избегаемый боксёр. Все хотят провести с ним бой, но только за огромные деньги. Получая предложения даже с довольно солидной суммой, многие просто отказываются, потому что знают: за такие деньги очень круто рискуют. Джервонта — словно свеча, которая горит с двух сторон. С ним хочется драться, потому что после боя с ним будешь финансово обеспечен, но ты будешь и жестоко избит», — приводит слова Кордины Вoxingnewsonline.

Напомним, Дэвис планирует свой следующий бой провести 1 марта в Нью-Йорке (США) против чемпиона WBA во втором полулёгком весе Ламонта Роуча.