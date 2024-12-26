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Джей Опетайя готовится оформить Дэвиду Ньике первый яркий нокаут в 2025 году

Джей Опетайя готовится оформить Дэвиду Ньике первый яркий нокаут в 2025 году
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя дал комментарий по поводу предстоящего поединка против претендента на свой титул новозеландца Дэвида Ньики.

«Ньика — достойный соперник, но он никогда не встречался в ринге с такими, как я. У него есть олимпийская медаль, он не имеет поражений на профессиональном ринге, но в этот день его сказка закончится, он забудет, что когда-то мечтал стать чемпионом. Это будет первое поражение в карьере Дэвида и первый яркий нокаут в новом, 2025 году», — написал Опетайя на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Опетайя и Ньикой состоится 8 января в Голд-Косте (Австралия) и станет первым титульным поединком в 2025 году.

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