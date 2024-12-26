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Действующий чемпион вызвал Теофимо Лопеса на унификацию титулов

Действующий чемпион вызвал Теофимо Лопеса на унификацию титулов
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Действующий чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс (19-0, 7 КО) бросил публичный вызов в сторону чемпиона мира по версии WBO в этом весе Теофимо Лопеса (21-1, 13 КО).

«Если смотреть из всех чемпионов в моём весе, больше всего мне бы хотелось объединить титулы с Теофимо Лопесом. Есть у нас в дивизионе и Девин Хейни, но он мне не интересен, потому что я сейчас чемпион, а он — нет. И если я ему теперь буду интересен, то пусть позвонит, и мы обсудим детали, а затем подумаем. Тео, чувак, пора нам встретиться. Давай устроим рождественскую резню», — приводит слова Хитчинса Boxing Scene.

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