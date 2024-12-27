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Давид Аванеся проведёт бой 29 декабря в Пхукете

Давид Аванеся проведёт бой 29 декабря в Пхукете
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Бывший чемпион Европы, а также экс-претендент на титул чемпиона мира в полусреднем весе Давид Аванесян (30-5-1, 18 КО) вернётся на ринг 29 декабря в Пхукете (Таиланд), где сразится в восстановительном 6-раундовом поединке против тайца Садуди Сримьюнга (11-3, 6 КО). Об этом сообщает портал Boxrec.

Напомним, что последний бой Аванесяна состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в пятом раунде от американского обладателя пояса IBF в полусреднем весе Джарона Энниса. Что касается Сримьюнга, то он на протяжении 2024 года успел провести два поединка, и в обоих потерпел поражения.

Стоит отметить, что Аванесян ранее заявлял о том, что после этого восстановительного боя, в 2025-м году планирует провести ещё один большой поединок.

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