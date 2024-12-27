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Промоутер Фьюри: всё еще думаю, что Тайсон выиграл ответный бой с Усиком

Промоутер Фьюри: всё еще думаю, что Тайсон выиграл ответный бой с Усиком
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри вновь высказался о судействе в бою-реванше с Александром Усиком.

«Я думал, что по телевизору это был более близкий бой, чем то, что я видел там, но я всё еще думаю, что Тайсон просто выиграл его. Это был близкий бой, и именно так я его оценил. Я не меняю своего мнения о судейских карточках, что было моей претензией. Я не жаловался на результат боя, я жаловался на то, как они его подсчитали. Я не понимаю, как один судья не дал Тайсону ни одного раунда за последние семь раундов, это невозможно. Я смотрел это, я был в деле уже давно, и я видел это, и я не знаю, как он это получил. Усик не выиграл последние семь раундов того боя, это точно», — приводит слова Уоррена MMA Junkie.

В ответном бою Усик одержал победу единогласным решением судей. В первом бою победу также одержал Александр.

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