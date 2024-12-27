«ОФП с элементами СФП». Чимаев показал, как тренируется на сборах

Непобеждённый боец среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев и его тренер по физической подготовке Зелимхан Гайрбеков опубликовали совместный пост в социальных сетях, в котором показали, как работают на сборах.

На видеоролике Чимаев выполняет различные упражнения с гирями, штангой и другим тренировочным инвентарём.

«Сборы продолжаются. ОФП с элементами СФП», — гласит подпись под видео.

30-летний Чимаев свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером.

Всего на его счету на данный момент 14 проведённых боёв, и во всех он одержал победы (в 12 досрочно).

Действующим чемпионом UFC в средней весовой категории является Дрикус дю Плесси, который в феврале проведёт защиту своего пояса в реванше с экс-чемпионом Шоном Стриклендом, после чего Чимаев может встретиться с победителем этого противостояния.