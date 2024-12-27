Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сквозь года». Хабиб Нурмагомедов показал новое фото

«Сквозь года». Хабиб Нурмагомедов показал новое фото
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

«Сквозь года», — подписал снимок Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В настоящий момент Хабибу 36 лет. Он считается одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами россиянин называется величайшим. За время карьеры в ММА Нурмагомедов принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Глава лиги Дана Уайт не раз пробовал уговорить Хабиба возобновить карьеру, но спортсмен заявлял, что решение уйти окончательное.

Материалы по теме
Илия Топурия назвал соперника своей мечты

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android