«Сквозь года». Хабиб Нурмагомедов показал новое фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

«Сквозь года», — подписал снимок Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

В настоящий момент Хабибу 36 лет. Он считается одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами россиянин называется величайшим. За время карьеры в ММА Нурмагомедов принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Глава лиги Дана Уайт не раз пробовал уговорить Хабиба возобновить карьеру, но спортсмен заявлял, что решение уйти окончательное.

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