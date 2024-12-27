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«Моя высшая сущность пытается что-то мне сказать». О'Мэлли — об отказе от соцсетей

«Моя высшая сущность пытается что-то мне сказать». О'Мэлли — об отказе от соцсетей
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли рассказал, почему принял решение отказаться от соцсетей в 2025 году.

«Я говорил, что начну в 2025 году, но прошло всего два-три дня, и я уже чувствую себя более оторванным от интернет-вселенной.

Раньше я делал это, лазил по мессенджерам, публиковал что-то, смотрел фото. Но даже за эти три дня или сколько там прошло, я уже что-то чувствую. Моя высшая сущность пытается что-то мне сказать. Я пытаюсь расслышать, что именно, но слишком отвлечён и оторван от реальности, чтобы понять, что это.

И я чувствую, что единственный способ это сделать — исключить отвлекающие факторы. Социальные сети сейчас — самый большой отвлекающий фактор для меня. Я уже начал больше читать, больше писать, и это просто толкает меня продолжать заниматься такими вещами. Я думаю, что именно так смогу распознать сигнал, который пытается донести до меня моя высшая сущность. Это уже приносит пользу. 2025 год будет захватывающим. Я не собираюсь возвращаться в соцсети до моего следующего боя, но, возможно, смогу обходиться без них и дальше. Я не хочу делать подкасты, не хочу давать интервью», — сказал О'Мэлли в своём подкасте TimboSugaShow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, американский боец разделил октагон с топовым грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. Бой завершился победой Мераба единогласным решением судей.

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