Бивол предположил, каким получится реванш с Бетербиевым

Известный российский боксёр Дмитрий Бивол вспомнил поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым. Спортсмены встречались в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продолжалось 12 раундов, по итогам которых победа досталась Бетербиеву. Это поражение стало первым в карьере Дмитрия. Бетербиев впервые победил не нокаутом, а судейским решением.

«Я много чему научился в первом бою. Те знания, которые я получил тогда, помогут мне лучше подготовиться к реваншу. Это должно мне помочь чувствовать себя более комфортно. Думаю, реванш должен получиться более открытым. Конечно, Бетербиев хорош. У него мощный удар. При этом у него есть и другие навыки. Уверен, второй бой получится как минимум не менее интересным, но будет к тому же ещё и лучше первого. Мы уже знаем друг друга. Понимаем, что ожидать. Мне кажется, бой будет более открытым», — сказал Бивол на канале Fight Hub TV в YouTube.

Реванш между Биволом и Бетербиевым должен пройти 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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