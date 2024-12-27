Костя Цзю: хочу передать своим сыновьям все свои знания и опыт

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю рассказал о переживаниях, которые испытывал накануне свадьбы его сына, бывшего чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофея Цзю.

«Прилетел к сыну на свадьбу. Пытался как-то обуздать свои эмоции, но получилось не очень (смеётся). Был настолько взволнован, что даже не мог уснуть.

У нас не так много времени. Поэтому хочу провести его с ними [сыновьями Тимофеем и Никитой] в зале. Хочу передать им всё то, что у меня есть — знания и опыт. Хочу поделиться своими маленькими боксёрскими хитростями. Очень горжусь парнями. Не только как боксёрами, но и как людьми. Ведь вижу, как их здесь любят и уважают», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Тимофею Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив досрочно американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

В марте 2024 года Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.