Тедди Атлас ответил, почему Александр Усик должен завершить карьеру

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик поступил бы правильно, если бы сейчас принял решение завершить карьеру.

«Будь я на месте Усика, сказал бы себе: «Время уходить в закат». Всё прекрасно. Ты сражался со всеми, заработал кучу денег, сделал всё, представлял свою страну. Время уходить. Но этого не произойдёт. И на то есть много причин. Но наверняка мы можем сказать следующее: Александр Усик – большой спортсмен. Он один из величайших. Чемпион мира в супертяжёлом весе», – сказал Атлас на своём канале в YouTube.

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