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Тедди Атлас ответил, почему Александр Усик должен завершить карьеру

Тедди Атлас ответил, почему Александр Усик должен завершить карьеру
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Авторитетный американский тренер Тедди Атлас высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик поступил бы правильно, если бы сейчас принял решение завершить карьеру.

«Будь я на месте Усика, сказал бы себе: «Время уходить в закат». Всё прекрасно. Ты сражался со всеми, заработал кучу денег, сделал всё, представлял свою страну. Время уходить. Но этого не произойдёт. И на то есть много причин. Но наверняка мы можем сказать следующее: Александр Усик – большой спортсмен. Он один из величайших. Чемпион мира в супертяжёлом весе», – сказал Атлас на своём канале в YouTube.

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