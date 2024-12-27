36-летний Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму

Известный ирландский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал подписчикам свежее фото. Спортсмен продемонстрировал актуальную физическую форму.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К промоушену UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В конце июня ирландец должен был встретиться с представителем США Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил Конор.

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