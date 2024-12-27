Джо Роган объяснил асоциальное поведение Конора Макгрегора наркотиками

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о регулярном асоциальном поведении бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, который ранее был признан виновным в насилии.

«Я не уверен, что Конор Макгрегор ещё когда-нибудь подерётся. Я не знаю реальных обстоятельств этого дела. Я знаю его версию, знаю её версию, и то, как это разыгрывалось в суде. Но реальность заключается в том, что парень не просто весело проводит время на вечеринках, а отрывается на них по полной. Он сам говорил об этом в суде, когда признал употребление наркотиков», — сказал Роган в своём подкасте.

В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К промоушену Даны Уайта он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. В конце июня Макгрегор должен был встретиться с представителем США Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил Конор.