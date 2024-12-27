Тренер Пидуриев поставил Дэвиса в 2024 году выше, чем Бетербиева

Боксёрский тренер Али Пидуриев включил Джервонту Дэвиса, Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола в тройку лучших боксёров 2024 года.

«Если называть топ-3, то я бы на первое место поставил Джервонту Дэвиса. Мне в принципе нравится его бокс. Он действует без лишних движений, он к каждому подбирает ключи, у него всё в порядке с ногами, плюс у него очень классный тайминг. Дэвис всегда собран, плотно бьёт с обеих рук. Плюс он стабилен. На второе место я бы поставил Артура Бетербиева. Он тоже стабилен, плотно бьёт с обеих рук. С Димой Биволом они показал классный бой. Я давно не получал такого удовольствия от бокса, как в этом бою. До последних секунд была интрига. Поэтому на второе место ставлю Артура. На третьем месте Дмитрий Бивол. Он нравится чувством дистанции, своей необычной манерой, которая мало у кого есть. И его реванш с Бетербиевым вызывает огромный интерес, вокруг этого боя большая интрига — непонятно, кто в этому бою выиграет. В общем, первое место по итогам 2024 года — Джервонта Дэвис. Второе — Артур Бетербиев. Третье — Дмитрий Бивол», — сказал Пидуриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Артур Бетербиев посетил реванш Усик — Фьюри: