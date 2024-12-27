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Роберт Уиттакер назвал фаворита в бою Адесаньи и Имавова

Роберт Уиттакер назвал фаворита в бою Адесаньи и Имавова
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым. Он состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250.

«Склоняюсь к тому, что Адесанья будет фаворитом. Он действительно хорош, хотя и Имавов тоже очень неплох. У него хороший удар. Он умеет наращивать темп. Он может оказывать давление, чтобы заставить Адесанью совершать ошибки. И всё же я считаю, что Исраэль будет фаворитом. Даже если соперники не попадают в его ловушки, он их разбивает», — сказал Уиттакер на канале MMArcade Podcast в YouTube.

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