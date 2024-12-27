«Я лысею, когда смотрю их бои». Костя Цзю — о сыновьях Тимофее и Никите

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал, насколько тяжело ему даётся просмотр боёв своих сыновей Тимофея и Никиты по телевизору.

«Это ужасно. Ты ничем не можешь помочь, ничего не можешь сделать. Ты хочешь поделиться каким-то советом, но у тебя нет такой возможности. И ты постоянно думаешь: «Чёрт, надо было раньше это сказать». Очень тяжело. Видели бы вы меня, когда я смотрю их бои по телевизору. Я ведь поэтому и лысею (смеётся)», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Тимофею Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив досрочно американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В марте 2024 года Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере, проиграв в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре. В октябре австралиец проиграл техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

26-летний Никита Цзю за время профессиональной карьеры принял участие в 10 поединках, победив во всех. Восемь побед были одержаны нокаутом.