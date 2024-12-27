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Павлович показал, как готовится к бою с Розенстрайком

Павлович показал, как готовится к бою с Розенстрайком
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Бывший претендент на временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. В настоящий момент спортсмен продолжает подготовку к поединку с суринамским бойцом Жаирзиньо Розенстрайком. Они сразятся на турнире UFC Fight Night 250. Спортивное мероприятие состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Утренние спарринги!» — подписал фото Павлович.

Фото: https://t.me/PavlovichUFC

Напомним, в последнем бою Павлович встречался с соотечественником Александром Волковым. Поединок проходил 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Противостояние продлилось всю дистанцию. Победу единогласным решением судей одержал Волков.

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