Генсек Федерации бокса России назвала лучших российских боксёров 2024 года

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Татьяна Кириенко включила Артура Бетербиева, Бахрама Муртазалиева, Муслима Гаджимагомедова и Дмитрия Бивола в число лучших российских боксёров-профессионалов в 2024 году.

«Приятно осознавать, что завершающийся год для наших спортсменов в профессиональном боксе получился успешным, наши боксёры были на первых ролях, приковывая к себе внимание всего мира. Естественно, особняком стоит исторический для нашей страны поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Два российских спортсмена встречались в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Только вдумайтесь в эти слова. И их поединок получился на загляденье — его обсуждал весь мир. На мой взгляд, встреча Бетербиева и Бивола — лучший бой 2024 года в профессиональном боксе. И теперь им предстоит провести реванш. Вы знаете, с какой теплотой я отношусь и к Артуру, и к Дмитрию, как я за них переживаю… Поэтому хочу пожелать им хорошо подготовиться к второму поединку и снова показать зрелищное противостояние, которое будет всеми активно обсуждаться.

Я бы отметила многих наших боксёров, но, если выделить тройку… Естественно, на первое место я поставлю Артура Бетербиева, который в 2024 году стал абсолютным чемпионом мира. Мы все помним о легендарном Константине Цзю, но Артур Бетербиев — первый в российской истории абсолютный чемпион, когда для этого статуса нужно завоевать четыре пояса. Думаю, другая аргументация излишняя. На вторую строчку поставлю Бахрама Муртазалиева, который одержал две досрочные победы. Сначала Бахрам на чужой территории завоевал пояс IBF, а потом убедительно его защитил в бою с Тимом Цзю. Считаю, что в 2024 году Бахрам Муртазалиев уверенно ворвался в элиту мирового бокса. Далее отмечу Муслима Гаджимагомедова, ставшего чемпионом WBA и успевшего провести обязательную защиту. И не будем забывать, что в апреле Муслим поднялся на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионате Европы. Желаю Муслиму, как и всем нашим боксёрам, успехов в будущем. Ну и ещё… В своём рейтинге я хочу особо отметить Дмитрия Бивола, который является потрясающим боксёром. В 2024 году Дмитрий в 12-й раз успешно защитил пояс WBA, а потом боксировал за абсолютного чемпиона мира, выдав с Артуром Бетербиевым потрясающий бой, о котором я уже сказала», — приводит слова Кириенко пресс-служба ФБР.

Напомним, в бою между Бетербиевым и Биволом, который прошёл в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победу судейским решением одержал Артур.