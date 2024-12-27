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«Уважаю людей, которые остаются самими собой». Рэпер Дрейк назвал любимого бойца UFC

«Уважаю людей, которые остаются самими собой». Рэпер Дрейк назвал любимого бойца UFC
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Известный канадский рэпер Дрейк, известный своим пристрастием к ставкам на спорт, заявил, что больше всего симпатий среди всех бойцов UFC питает к звёздному американцу Нейту Диазу.

«Я отвечу на этот вопрос, строго основываясь только на том, кто, по моему мнению, является самым совершенным.

Я уважаю людей, которые остаются самими собой и которых ничто другое не может изменить, ни деньги, ни победы, ничто. Так что для меня это Нейт. Это мой любимый боец, потому что Нейт просто нереально совершенный.

Разумеется, у меня есть и другие любимые бойцы. Я люблю Конора Макгрегора всем сердцем, это мой чувак.

Если представить их рэперами, то кого бы я послушал? Я бы послушал Нейта и Конора. Нейт всегда будет оставаться Нейтом, вот и всё. Я уважаю братьев Диаз, привет им», — сказал Дрейк во время стрима на его канале KICK.

Примечательно, что в мире ставок Дрейк получил репутацию неудачника из-за слишком малого процента его выигрышей.

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