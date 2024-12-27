Трансляции UFC на российском телевидении будут доступны ещё в течение трёх лет

Телеканал «Матч ТВ» сообщил о том, что купил эксклюзивные права на трансляции боёв UFC ещё на три года.

Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты оценивают её в $ 15 млн — это в 1,5 раза больше, чем канал заплатил в 2021 году, когда покупал права на прошедшие три года. Сообщается, что, согласно договору, «Матч ТВ» получил права на трансляции поединков под эгидой крупнейшего промоушена в мире на телевидении и в цифровой среде.

На сегодняшний день в UFC выступает более 20 российских атлетов.

«Подарок для всех любителей смешанных единоборств в нашей стране. В UFC выступает большое количество ярких российских бойцов, и карды всегда вызывают огромный интерес аудитории в России», — приводит слова генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина пресс-служба телеканала.