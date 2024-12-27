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Волкановски ответил, что хотел бы перенять у других бойцов, чтобы стать сильнее

Волкановски ответил, что хотел бы перенять у других бойцов, чтобы стать сильнее
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски рассказал о бойцовском качестве, которое особенно ценит. В качестве примера он привёл американца Макса Холлоуэя.

«У Макса Холлоуэя крепкий подбородок. Так что я бы сказал, что мой ответ – подбородок. На протяжении карьеры я всегда считал именно так. Тебя в любой момент могут поймать. Часто повторял, что победить так меня будет сложно», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298, Волкановски встречался с Илией Топурией. Бой закончился во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании.

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