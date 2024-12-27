Костя Цзю сравнил поражение сына Тима от Муртазалиева со своим проигрышем Филлипсу

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался об октябрьском поражении своего сына Тимофея Цзю от Бахрама Муртазалиева в бою за пояс IBF в первом среднем весе, вспомнив собственную неудачу в поединке с Винсом Филлипсом в 1997 году.

«Да, результат не тот, на который мы рассчитывали. И теперь нам предстоит понять, почему так случилось. Мы уже немного пообщались по этому поводу. Но сейчас не время. Сейчас у него свадьба. Мы найдём причину, поймём, что пошло не так, исправим ошибки, чтобы не повторить их в будущем.

У меня всё было практически так же, когда я проиграл Винсу Филлипсу. Мне показалось, что у Тима перед боем было такое же отношение, как и у меня в тот момент. Он думал уже о следующих боях. Бокс такое не прощает. Это небольшая психологическая ошибка. Были и другие моменты, о которых я промолчу. Об этом я скажу только сыну. Когда он вернётся в ринг? Сперва всё обсудим. Посмотрим, как он себя чувствует. Но я уверен в том, что Тим вновь будет чемпионом мира», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Тимофею Цзю 30 лет. Австралиец российского происхождения дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году и в марте 2023-го завоевал временный титул WBO в первом среднем весе, победив досрочно американского экс-чемпиона Тони Харрисона, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В марте этого года Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере, уступив в объединительном бою американцу Себастьяну Фундоре.