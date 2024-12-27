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Дэвид Бенавидес хочет провести бой с победителем реванша между Биволом и Бетербиевым

Дэвид Бенавидес хочет провести бой с победителем реванша между Биволом и Бетербиевым
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Обладатель временного титула WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес высказался по поводу предстоящего реванша между абсолютным чемпионом полутяжёлого дивизиона Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Честно говоря, мне показалось, что Бивол победил в первом бою. Безусловно, Бетербиев провёл тоже хороший бой, и у него были моменты, но в итоге Бивол на раунд или даже на два был лучше. Я думаю, если они оценят на этот раз всё правильно, как этот независимый судья с искусственным интеллектом на прошлой неделе [в реванше Александра Усика с Артуром Бетербиевым], я думаю, что тогда Бивол снова победит, но уже официально.

Мне хотелось бы встретиться с победителем этого боя, и мы сотрудничаем с Турки Аль аш-Шейхом, которому будет несложно организовать такое событие», — приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

Напомним, реванш между Бетербиевым и Биволом состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

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