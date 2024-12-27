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Дэвид Бенавидес взвесил шансы Теренса Кроуфорда в возможном мегафайте с Канело

Дэвид Бенавидес взвесил шансы Теренса Кроуфорда в возможном мегафайте с Канело
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Действующий обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом дивизионе Дэвид Бенавидес высказался по поводу возможного мегафайта между звёздным мексиканским чемпионом во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом в двух весах, а также действующим чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.

«Если говорить откровенно, то я, конечно, считаю Кроуфорда одним из лучших технарей в мире, но с той поры, как он поднялся в первый средний вес, где провёл бой с Исраилом Мадримовым, он растерял всю свою мощь и выглядел не очень уверенно. Представьте, что с ним будет, если он поднимется ещё на две весовые категории вверх?» — приводит слова Бенавидеса Boxing Scene.

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