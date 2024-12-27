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Майкл Джонсон вспомнил свой бой против Хабиба Нурмагомедова

Майкл Джонсон вспомнил свой бой против Хабиба Нурмагомедова
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38-летний американский легковес UFC Майкл Джонсон вспомнил свой бой против непобеждённого экс-чемпиона UFC в этом весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я принял бой с Хабибом за две недели до поединка. Я находился на армейской службе в тот момент, когда мне позвонили, но пребывал в отличной форме.

Я просто вышел на тот бой, ожидая, когда он начнёт меня атаковать и попытается начать делать свои фирменные движения. Но хочу сказать, что он хорош и очень силен. Он ощущался как средневес, и это было серьёзной проблемой. Я даже не мог двигаться, когда он брал меня в захват, но эти моменты меня многому научили. Я вернулся в спортзал и начал работать над этим, так что без этого боя меня бы не было в итоге там, где я оказался сейчас», — приводит слова Джонсона MMA Fighting.

Напомним, Хабиб побеждал Джонсона удушающим приёмом в третьем раунде в 2016 году. Последний бой Джонсона состоялся в декабре 2024 года, где он одержал победу ярким нокаутом во втором раунде над Оттманом Азайтаром.

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