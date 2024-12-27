Карлос Пратес намекнул на скорый бой с Леоном Эдвардсом на UFC Fight Night 255

Бразильский полусредневес UFC Карлос Пратес намекнул на то, что станет следующим соперником экс-чемпиона UFC в полусредней весовой категории Леона Эдвардса на турнире UFC Fight Night 255, который пройдёт 22 марта в Лондоне.

«Скоро», — написал Пратес под постом в своих социальных сетях, опубликовав там совместное фото с Леоном Эдвардсом.

Напомним, последний бой Эдвардса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным судейским решением от Белала Мухаммада, уступив ему чемпионский титул. Что касается Пратеса, то он идёт на серии из четырёх побед. Предыдущий поединок он провёл в ноябре 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде Нила Магни.