Чейл Соннен поддержал переход Роберта Уиттакера в полутяжёлый дивизион

Известный ветеран UFC, а также аналитик Чейл Соннен поддержал идею экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера подняться в полутяжёлую весовую категорию.

«Мне нравится идея, его перехода в полутяжёлый вес. Бой Роберта Уиттакера против Энтони Смита очень интересен для меня в этом дивизионе. С самого начала я вижу значимые матчи для Роберта Уиттакера в этой весовой категории, и знаете, чего я не могу сделать? Назвать сейчас какой-либо интересный бой для Роберта в среднем весе. Вообще ничего не приходит на ум.

Роберт Уиттакер против Халила Раунтри — это главное событие любого турнира, вот прямо сейчас. Я определённо поддерживаю Уиттакера в этой идее подняться в весе», — приводит слова Соннена MMA Junkie.

Напомним, что последний бой Уиттакера состоялся в октябре 2024 года, где он проиграл удушающим приёмом в первом раунде Хамзату Чимаеву.