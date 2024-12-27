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Кори Андерсон выразил недовольство по поводу сотрудничества с Bellator и PFL

Кори Андерсон выразил недовольство по поводу сотрудничества с Bellator и PFL
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Кори Андерсон выразил недовольство по поводу сотрудничества с промоушеном с той поры, как её владельцем стала лига PFL.

«Я уже встречал много подобных сообщений от других бойцов и догадываюсь, что это правда. Лично со мной PFL и Bellator не выполнили свои контрактные обязательства. Они должны были мне сделать шесть боёв на протяжении двух лет, затем продлили этот срок ещё на год, после того как я стал чемпионом. В итоге прошло уже три года, но они по-прежнему остались должны мне организовать три поединка», — написал Андерсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний бой Андерсона состоялся в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей Карла Мура.

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