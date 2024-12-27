Видео: рестлер WWE СМ Панк выбежал на ринг в одном полотенце

26 декабря, в четверг, в США, Нью-Йорк, состоялось новогоднее домашнее шоу популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) на одной из популярнейших арен «Мэдисон Сквер Гарден». Одним из главных действующих лиц стал звёздный 45-летний рестлер Филлип Брукс, известный как СМ Панк.

Хаус-шоу не предназначено для последующего показа по телевидению. Домашние шоу WWE трижды проводились в России: в 2012 году в Москве, в 2013 году – в Москве и Санкт-Петербурге.

В мейн-ивенте вечера чемпион в тяжёлом весе Гюнтер бился с бывшим обладателем пояса Дэмиеном Пристом в стальной клетке, и в поединок вмешались два рестлера — Доминик Мистерио и Людвик Кайзер. СМ Панк выбежал на помощь Присту в шапочке для душа и одном полотенце, порадовав зрителей.

Ранее на шоу Панк проводил свой бой как раз против Кайзера и одержал победу. По ходу матча СМ Панк провёл коронную комбинацию легендарного Джона Сины — два «летящих шолдер-блока», «бэк-суплекс» и после — «файв накл шаффлс». После этого у многих поклонников закрались подозрения, что это был намёк от СМ Панка на то, что он станет соперником Сины в его последнем забеге.

Само новогоднее шоу рекламировал даже звёздный баскетболист «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон. Видео доступно ниже.