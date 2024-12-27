Сергей Ковалёв верит в победу Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв отдаёт своё предпочтение бывшему абсолютному чемпиону мира в двух дивизионах Теренсу Кроуфорду в потенциальном поединке против звёздного мексиканца Сауля Альвареса.

«Теренс Кроуфорд — великий боксёр, к которому испытываю огромное уважение. Мне кажется, что это реально лучший боксёр вне зависимости от весовой категории. И если он решит подняться в весе, то, я думаю, он способен победить Канело. Однако если он поднимется к нему в 76,2 кг, то это будет сделать сложно. Он потеряет свою скорость. К бою все боксёры, наоборот, убирают лишний вес, чтобы у них были скорость, лёгкость, подвижность, а у Теренса этого просто не будет. Но лично я почему-то верю в его победу, несмотря на всё это», — сказал Ковалёв на YouTube-канале Fight Hub TV.