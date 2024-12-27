Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Сина может провести бой на последней для себя WrestleMania с нынешним чемпионом WWE

Джон Сина может провести бой на последней для себя WrestleMania с нынешним чемпионом WWE
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний американский рестлер, выступающий в World Wrestling Entertainment (WWE) на бренде Raw, где является чемпионом WWE и чемпионом Вселенной WWE, что делает его неоспоримым чемпионом WWE, Коди Роудс может стать соперником легендарного Джона Сины на WrestleMania 41, которая станет для Сины последней в карьере, сообщило издание PWInsider.

«Мы слышали упоминания об этом матче из многочисленных источников в течение последних двух недель, вплоть до вчерашнего дня. Следует отметить, что многие из этих источников отметили, что всё может измениться, особенно если Дуэйн «Скала» Джонсон найдёт время в графике и захочет поработать либо с Коди, либо с Синой на WreslteMania, и в этот момент любые творческие планы будут пересмотрены, чтобы вписаться в видение Рока», — говорится в статье издания.

Джон Сина в январе 2025 года отправляется в свой последний реслинг-забег, который начнётся на шоу Royal Rumble и продлится до декабря следующего года. После этого Сина закончит свою профессиональную карьеру в сфере спортивных развлечений.

Ранее сообщалось, что Сине могут дать шанс стать абсолютным рекордсменом WWE по количеству титулов в федерации, что делает поединок с действующим неоспоримым чемпионом реальнее.

Материалы по теме
Видео: рестлер WWE СМ Панк выбежал на ринг в одном полотенце
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android