Джон Сина может провести бой на последней для себя WrestleMania с нынешним чемпионом WWE

39-летний американский рестлер, выступающий в World Wrestling Entertainment (WWE) на бренде Raw, где является чемпионом WWE и чемпионом Вселенной WWE, что делает его неоспоримым чемпионом WWE, Коди Роудс может стать соперником легендарного Джона Сины на WrestleMania 41, которая станет для Сины последней в карьере, сообщило издание PWInsider.

«Мы слышали упоминания об этом матче из многочисленных источников в течение последних двух недель, вплоть до вчерашнего дня. Следует отметить, что многие из этих источников отметили, что всё может измениться, особенно если Дуэйн «Скала» Джонсон найдёт время в графике и захочет поработать либо с Коди, либо с Синой на WreslteMania, и в этот момент любые творческие планы будут пересмотрены, чтобы вписаться в видение Рока», — говорится в статье издания.

Джон Сина в январе 2025 года отправляется в свой последний реслинг-забег, который начнётся на шоу Royal Rumble и продлится до декабря следующего года. После этого Сина закончит свою профессиональную карьеру в сфере спортивных развлечений.

Ранее сообщалось, что Сине могут дать шанс стать абсолютным рекордсменом WWE по количеству титулов в федерации, что делает поединок с действующим неоспоримым чемпионом реальнее.