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Александр Шлеменко рассказал при каких условиях готов подраться с Александром Емельяненко

Александр Шлеменко рассказал при каких условиях готов подраться с Александром Емельяненко
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко рассказал при каких условиях готов провести бой против скандально известного ветерана ММА Александра Емельяненко.

«У нас есть три топовые организации – RCC, ACA и Fight Nights. Это Николай Клименко, Асланбек Бадаев и Камил Гаджиев. Если они, используя свой опыт, свою экспертную оценку, посчитают, что Александр Емельяненко готов к бою со мной, и готовы будут устроить это противостояние, тогда мы с ними поговорим и рассмотрим варианты этого противостояния», — сказал Шлеменко на YouTube-канале журналиста Александра Лютикова.

Напомним, что Шлеменко свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где он победил в реванше раздельным решением судей Анатолия Токова. Что касается Емельяненко, то он также в декабре уходящего года победил техническим нокаутом в первом раунде Алексея Гончарова.

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