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Тедди Атлас: Сергей Богачук теперь у руля дивизиона

Тедди Атлас: Сергей Богачук теперь у руля дивизиона
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Известный американский тренер профессиональных боксёров, а также аналитик Тедди Атлас считает, что действующему обладателю временного титула WBC в первом среднем весе украинцу Сергею Богачуку удалось провести лёгкий бой против британца Ишмаэля Дэвиса благодаря возмездию за досадное поражение в предыдущем поединке против Верджила Ортиса.

«Богачук — это просто машина, которая не перестаёт идти вперёд и постоянно наносить удары. Он теперь у руля дивизиона, он главный претендент на полновесный титул WBC. Многие фанаты согласятся со мной, потому что считали, что он выиграл предыдущий бой с Ортисом. Я лично тогда отдал победу Ортису, но это был чудовищно близкий бой, и вот теперь Сергей получил за заслуги ещё один шанс», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Напомним, Богачук победил Дэвиса техническим нокаутом в шестом раунде 21 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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