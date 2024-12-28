Комментатор UFC — об употреблении бойцами запрещённых веществ: всё из-за травм головы

Звёздный комментатор UFC Джо Роган на примере легендарного бойца промоушена и первого в истории UFC двойного чемпиона Конора Макгрегора объяснил, почему многие атлеты увлекаются употреблением запрещённых веществ.

«Я думаю, что есть ещё одна проблема, о которой стоит поговорить, и она заключается в том, что многие бойцы, когда они получают значительное количество повреждений в течение своей карьеры, не могут избежать запрещённых веществ.

Мы все видели, как Конора избивали и отправляли в нокаут. Мы видели видеозапись спарринга Конора. Он занимается с профессиональными боксёрами, он спаррингует с элитными бойцами, и в такие моменты вы часто получаете удары по голове.

И многие атлеты, особенно ближе к концу своей карьеры, обращаются к запрещённым веществам. На мой взгляд, вероятно, они живут в постоянном дискомфорте… Не предполагается, что тебя будут бить по голове тысячу раз в год. Такого просто не должно происходить, и это реальность последствий постоянных и изнурительных тренировок», — приводит слова Рогана издание MMAJunkie.