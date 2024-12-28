Серроне — о возвращении в UFC: возможно, дебютирую в среднем весе

41-летний легендарный американский боец смешанных боевых искусств и бывший профессиональный кикбоксёр, экс-претендент на звание чемпиона в лёгком весе в UFC Дональд Серроне заявил, что готовится к возвращению в октагон, и порассуждал о возможном дебюте в среднем весе.

«Только вернулись к повторному тестированию на допинг. Как я уже говорил ранее, моя цель — провести 50 боёв. Вероятно, в июне-июле мы вернёмся. Возвращаюсь ещё на два месяца. Всего на два. Я пообещал жене: что бы ни случилось, независимо от результатов, – ещё два боя и всё.

Я думаю, что мой вес где-то в районе 85 кг, и не исключено, что я пойду в средний. Но мы увидим всё и поймём, как возобновим тренировки», — приводит слова Серроне издание MMAJunkie.