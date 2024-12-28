Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фигейреду сделал прогноз на поединок Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

Фигейреду сделал прогноз на поединок Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний бразильский боец смешанного стиля, представитель наилегчайшей весовой категории и бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигерейду назвал своего фаворита в поединке между грузинским атлетом Мерабом Двалишвили и российским спортсменом Умаром Нурмагомедовым.

«Я больше склоняюсь к победе Мераба над Умаром. Причина, по которой я это делаю, в том, что его удары хоть и не отличаются утончённостью, но ему удаётся утомить соперников и сбить их с толку, чтобы уронить на настил. С другой стороны, Умар — парень, который умеет отлично бороться, так что для Мераба всегда есть риск. Но я вижу, как после пяти раундов судья поднимет руку Двалишвили», — приводит слова Фигейреду издание MMAJunkie.

Поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили за титул в легчайшем весе состоится 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Умар Нурмагомедов
Материалы по теме
Комментатор UFC — об употреблении бойцами запрещённых веществ: всё из-за травм головы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android