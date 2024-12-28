Фигейреду сделал прогноз на поединок Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов

37-летний бразильский боец смешанного стиля, представитель наилегчайшей весовой категории и бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигерейду назвал своего фаворита в поединке между грузинским атлетом Мерабом Двалишвили и российским спортсменом Умаром Нурмагомедовым.

«Я больше склоняюсь к победе Мераба над Умаром. Причина, по которой я это делаю, в том, что его удары хоть и не отличаются утончённостью, но ему удаётся утомить соперников и сбить их с толку, чтобы уронить на настил. С другой стороны, Умар — парень, который умеет отлично бороться, так что для Мераба всегда есть риск. Но я вижу, как после пяти раундов судья поднимет руку Двалишвили», — приводит слова Фигейреду издание MMAJunkie.

Поединок между Нурмагомедовым и Двалишвили за титул в легчайшем весе состоится 18 января в Лос-Анджелесе на турнире UFC 311.